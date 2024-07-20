«На улице он не выживет»: в Иркутске разыскивают говорящего попугая жако по кличке Геворг

В Иркутске в поселке Молодежный потерялся попугай породы жако по кличке Геворг. Безутешные хозяева переживают, что птица не выживет на улице. Они попросили помощи и объявили за нее вознаграждение. Информация об этом появилась в соцсетях. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Ездили вместе на работу.
Геворг поселился в семье 37-летнего Василия Сидненко год назад. Мужчина захотел завести экзотическую птицу в качестве домашнего питомца из-за особенностей ее породы. Жако — очень контактные и способные попугаи. Они не только с легкостью запоминают слова, но и могут повторять их в подходящей обстановке.
— Выбрали для него кличку — Геворг, — рассказывает Василий. — На тот момент в доме уже жил семилетний кот. Он принял нового питомца спокойно, хотя иногда природные инстинкты брали над ним верх, и он пытался поймать птицу. Но вскоре попугай вырос, осмелел и иногда сам начинал задирать кота, пощипывал его за хвост. Кот терпел, но, если Геворг совсем наглел, мог и лапой легонько его ударить, чтобы тот от него отстал и улетел (смеется).
Экзотическая птица стала настоящим любимцем Василия. Попугай часто любил сидеть на плече у своего хозяина, даже когда он спал. Мужчина даже брал его с собой иногда на работу.
— Он садился мне на руку, я придерживал его другой и мы шли до машины. Потом отпускал. Никаких поводков не использовал. Он научился разговаривать. Мог произнести свою кличку, имена детей, поздороваться и т.д. Постепенно я решил приучать его к улице. За день до того, как попугай потерялся, мы выходили с ним на балкон и он спокойно сидел у меня на руке, не стремился никуда улетать. Я уже решил, что он стал ручным.
50 тысяч рублей за ручного попугая.
Однако в начале июля попугай потерялся. Василий вышел на мансарду своего дома вместе с птицей, чтобы подышать свежим воздухом и позагорать. Неожиданно Геворг встрепенулся, поднял крылья и улетел с руки хозяина.
— Сел на ветку дерева возле дома, мы живем в поселке Молодежный. Я сначала подумал, что он далеко не улетит. Вышел на улицу, а его следа уже нет. Мы опубликовали пост о пропаже попугая. Позже выяснилось, что в тот же день его увидели на 17 километре Байкальского тракта, в дачном кооперативе недалеко от базы отдыха «Политехник». Геворга заметили девушки, которые там отдыхали, перепутали его с совой и сняли на видео. Попугай пытался на них сесть, но так как он довольно большой, то людей, которые никогда не имели опыта общения с такими птицами, это может напугать.
Василий рассказывает, что, если бы он узнал о том, что питомца видели в определенном месте, он бы сразу же помчался туда его искать. Но сообщение о найденном попугае, дошло до него слишком поздно, спустя несколько дней. Приехав в СНТ, мужчина уже никого там не обнаружил.
— За все это время поступило только это сообщение, что видели эту птицу. Возможно, кто-то приютил Геворга. Надеюсь хотя бы на это, потому что на улице ему не выжить, конечно. Первые дни после его «побега» мне было очень грустно и тяжело. Постоянно смотрел на ветки деревьев возле дома — вдруг прилетел? Просматривал сайты объявлений, надеялся, что его кто-то уже приютил. Если Геворг найдется — я буду очень счастлив. Он мне очень дорог!
За пропавшего попугая Василий объявил вознаграждение — 50 тысяч рублей. Мужчина опубликовал пост, в котором рассказал, как правильно нужно вести себя с птицей, если кто-то его случайно обнаружит. Необходимо вытянуть руку и позвать по имени. Попугай сам сядет на нее.