«На улице он не выживет»: в Иркутске разыскивают говорящего попугая жако по кличке Геворг

— Сел на ветку дерева возле дома, мы живем в поселке Молодежный. Я сначала подумал, что он далеко не улетит. Вышел на улицу, а его следа уже нет. Мы опубликовали пост о пропаже попугая. Позже выяснилось, что в тот же день его увидели на 17 километре Байкальского тракта, в дачном кооперативе недалеко от базы отдыха «Политехник». Геворга заметили девушки, которые там отдыхали, перепутали его с совой и сняли на видео. Попугай пытался на них сесть, но так как он довольно большой, то людей, которые никогда не имели опыта общения с такими птицами, это может напугать.