Фигурант дела Тимура Иванова сообщил о проблемах со здоровьем

Фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова Сергей Бородин сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем и просит смягчить ему меру пресечения. Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.