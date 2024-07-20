Губернатор Ростовской области сообщил о ликвидации 26 БПЛА в регионе

Накануне, 19 июля, в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря. Так, 11 БПЛА были уничтожены над Курской областью, три — над Белгородской областью и пять — над территорией Крыма и акваторией Черного моря.