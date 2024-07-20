В ЗКО ликвидировали пожар в гараже

Как отметили в МЧС РК, огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее пожарные напомнили о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме:
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию. В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.).Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути. Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.