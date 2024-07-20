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В ЗКО ликвидировали пожар в гараже

В районе Байтерек с. Кушум в ЗКО в ночь на 20 июля произошло возгорание гаража на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Как отметили в МЧС РК, огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее пожарные напомнили о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию. В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.).Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути. Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

пожары