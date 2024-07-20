При обрушении автодорожного моста в Китае погибли 11 человек

Ранее, 30 июня, на юге Швейцарии в кантоне Тичино два человека погибли, еще один пропал без вести из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями и грозами. В регионе обрушился мост, в результате некоторые долины оказались отрезанными. Также часть национальной автомагистрали A9 закрыли после того, как реки вышли из берегов.