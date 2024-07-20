Бывший зампрокурора Башкирии отсидит за решеткой весь срок

Они также отсидят назначенные им сроки от звонка до звонка. А вот бизнесмен Феим Мухитов и экс-депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов, которые были посредниками для прокурорской мафии, скоро могут выйти на свободу. Г-ну Мухитову скостили срок заключения с семи до пяти лет, а г-ну Рамазанову — с пяти до трех лет. При примерном поведении осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение при отбытии двух третей срока. Так что Вадим Рамазанов может вернуться в Уфу уже в следующем году.