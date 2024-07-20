Бывший зампрокурора Башкирии отсидит за решеткой весь срок

Московский городской суд оставил в силе приговор главарю прокурорской мафии Башкирии, бывшему зампрокурора РБ Олегу Горбунову. В мае прошлого года его приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима.
Также не нашли снисхождения у апелляционной инстанции подельники Горбунова — бывший замначальника управления башкирской прокуратуры Артур Шайретдинов и экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин.
Они также отсидят назначенные им сроки от звонка до звонка. А вот бизнесмен Феим Мухитов и экс-депутат уфимского горсовета Вадим Рамазанов, которые были посредниками для прокурорской мафии, скоро могут выйти на свободу. Г-ну Мухитову скостили срок заключения с семи до пяти лет, а г-ну Рамазанову — с пяти до трех лет. При примерном поведении осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение при отбытии двух третей срока. Так что Вадим Рамазанов может вернуться в Уфу уже в следующем году.
Напомним, до 2018 года в надзорном ведомстве республики действовала организованная преступная группировка, которая за взятки освобождала от уголовного преследования высокопоставленных и зажиточных обвиняемых и подозреваемых. Как установило следствие, главарем башкирской прокурорской ОПГ был Олег Горбунов, а остальные участники выполняли его распоряжения. Спастись от интереса правоохранителей можно было за сумму от пяти до 20 млн рублей. К примеру, попавший под следствие тогдашний вице-мэр Уфы Александр Филиппов заплатил мздоимцам 10 миллионов рублей.
Олега Горбунова арестовали в аэропорту Шереметьево, когда он намеревался навсегда покинуть Россию. Позже взяли и остальных участников группы.
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Горбунова к 17 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 40 миллионов рублей с лишением занимать должности 12 лет.
Рамиль Гарифуллин получил 16 лет колонии со штрафом в 25 млн. Его лишили права занимать должности в течение 12 лет. Артуру Шайретдинову дали восемь с половиной лет лишения свободы со штрафом в 20 млн. Ему запрещено занимать должности в течение пяти лет.