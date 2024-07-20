СМИ: аэропорты Индии еще не оправились от глобального сбоя Microsoft

Как указывает издание, несмотря на заявление компании Microsoft о восстановлении обслуживания, в аэропорту индийской столицы сохраняются длинные очереди на стойках регистрации, все процессы идут крайне медленно, а цифровая система регистрации DigiYatra по-прежнему не работает.
Источник в аэропорту Мумбаи сообщил изданию, что крупнейший индийский лоукостер — компания IndiGo — продолжает выполнять все операции вручную. Авиакомпания отменила порядка 200 рейсов из Дели, Бангалора и Мумбаи из-за этого сбоя. Крупнейшие индийские авиаперевозчики, в том числе Air India и Vistara, также испытывают трудности, указывает издание.