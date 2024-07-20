СМИ: аэропорты Индии еще не оправились от глобального сбоя Microsoft

Источник в аэропорту Мумбаи сообщил изданию, что крупнейший индийский лоукостер — компания IndiGo — продолжает выполнять все операции вручную. Авиакомпания отменила порядка 200 рейсов из Дели, Бангалора и Мумбаи из-за этого сбоя. Крупнейшие индийские авиаперевозчики, в том числе Air India и Vistara, также испытывают трудности, указывает издание.