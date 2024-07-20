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СМИ: аэропорты Индии еще не оправились от глобального сбоя Microsoft

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Аэропорты Индии продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными сбоем в работе Microsoft. Как сообщает газета Business Today, серьезные трудности испытывает крупнейший международный аэропорт южноазиатской республики — делийский аэропорт им. Индиры Ганди.

Источник: Reuters

Как указывает издание, несмотря на заявление компании Microsoft о восстановлении обслуживания, в аэропорту индийской столицы сохраняются длинные очереди на стойках регистрации, все процессы идут крайне медленно, а цифровая система регистрации DigiYatra по-прежнему не работает.

Источник в аэропорту Мумбаи сообщил изданию, что крупнейший индийский лоукостер — компания IndiGo — продолжает выполнять все операции вручную. Авиакомпания отменила порядка 200 рейсов из Дели, Бангалора и Мумбаи из-за этого сбоя. Крупнейшие индийские авиаперевозчики, в том числе Air India и Vistara, также испытывают трудности, указывает издание.

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