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На нерегулируемом пешеходном переходе в Юнусабадском районе лихач насмерть сбил пожилую женщину

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Юнусабаде двадцатилетний водитель Spark насмерть сбил пожилую женщину, когда она вместе с собакой шла по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Смертельное ДТП произошло 19 июля в 20:30 на улице Ахмада Дониша. По свидетельствам очевидцев, от сильного удара 64-летняя женщина отлетела на несколько метров.

«Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Выражаем соболезнование родным и близким погибшей», — прокомментировали аварию в пресс-службе ГУВД столицы.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 — нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека. Ведется следствие.

Отметим, что жители Юнусабада неоднократно просили установить светофор на этой опасной пешеходной «зебре», которая соединяет 14 и 11 кварталы района. Очередная авария, унесшая жизнь человека, доказывает необходимость установки светофора и, возможно, сподвигнет администрацию района всерьез заняться этим вопросом.