На нерегулируемом пешеходном переходе в Юнусабадском районе лихач насмерть сбил пожилую женщину

Отметим, что жители Юнусабада неоднократно просили установить светофор на этой опасной пешеходной «зебре», которая соединяет 14 и 11 кварталы района. Очередная авария, унесшая жизнь человека, доказывает необходимость установки светофора и, возможно, сподвигнет администрацию района всерьез заняться этим вопросом.