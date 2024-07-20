На нерегулируемом пешеходном переходе в Юнусабадском районе лихач насмерть сбил пожилую женщину

Смертельное ДТП произошло 19 июля в 20:30 на улице Ахмада Дониша. По свидетельствам очевидцев, от сильного удара 64-летняя женщина отлетела на несколько метров.
«Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм. Выражаем соболезнование родным и близким погибшей», — прокомментировали аварию в пресс-службе ГУВД столицы.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 — нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека. Ведется следствие.
Отметим, что жители Юнусабада неоднократно просили установить светофор на этой опасной пешеходной «зебре», которая соединяет 14 и 11 кварталы района. Очередная авария, унесшая жизнь человека, доказывает необходимость установки светофора и, возможно, сподвигнет администрацию района всерьез заняться этим вопросом.