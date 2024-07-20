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Автобус рухнул в воронку в Майкаине: установлена личность найденного спасателя

Установлена личность спасателя, тело которого 19 июля 2024 года извлекли из котлована на руднике «Майкаинзолото», сообщает Zakon.kz.

Источник: instagram/@asaiyn.baikhan

Как рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, силами департамента ЧС тело спасателя подняли и передали следственно-оперативной группе. Глава области выразил соболезнования семье погибшего.

«По найденному жетону и одежде установлено, что это 36-летний заместитель командира взвода спасателей Айдос Шаймерден. Выражаю глубокие соболезнования его родителям, супруге Нурсулу, а также всем родным и близким. В первый день трагедии были найдены тела двух спасателей — Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Теперь родные смогут предать земле и Айдоса Шаймердена» , — сообщил на своей странице в Instagram глава региона.

Тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова до сих пор не найдено. Аким выразил надежду, что в скором времени поиски дадут результат.

Обвал на территории АО «Майкаинзолото» произошел в ночь на 4 января 2024 года. Под землю провалился автобус с четырьмя горноспасателями.

16 апреля стало известно, что Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал 100%-ную вину АО «Майкаинзолото» в трагедии на руднике, где в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО «РЦШ ПВАСС».