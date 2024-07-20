Автобус рухнул в воронку в Майкаине: установлена личность найденного спасателя

«По найденному жетону и одежде установлено, что это 36-летний заместитель командира взвода спасателей Айдос Шаймерден. Выражаю глубокие соболезнования его родителям, супруге Нурсулу, а также всем родным и близким. В первый день трагедии были найдены тела двух спасателей — Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Теперь родные смогут предать земле и Айдоса Шаймердена» , — сообщил на своей странице в Instagram глава региона.