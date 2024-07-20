Омская пенсионерка потеряла 2 млн рублей из-за желания заработать на бирже

Омская пенсионерка захотела подзаработать на бирже и отдала мошенникам почти 2 млн рублей сбережений. Об очередном случае мошенничества рассказали в региональной прокуратуре.
В минувший понедельник, 15 июля, в полицию заявлением о хищении более 1,7 млн рублей обратилась 76-летняя пенсионерка. Омичка рассказала, что в интернете наткнулась на рекламу, обещающую доход от инвестиций. Она оставила свои данные на сайте биржи, а вскоре с ней связался неизвестный, который представился аналитиком инвестиционной компании. Пожилая женщина по указанию звонившего установила на телефон мобильное приложение и перевела все сбережения на счет для инвестирования. Когда спустя время она не смогла вывести вложенные средств, тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.
Полицейские завели уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас правоохранители ведут поиски обманувших омичку неизвестных.
Согласно данным прокуратуры Омской области, с начала 2024 года в регионы были зарегистрированы 3856 хищений, которые были совершены при помощи IT-технологий. Сумма ущерба по уголовным делам составила 840,2 млн рублей.