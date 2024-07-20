Омская пенсионерка потеряла 2 млн рублей из-за желания заработать на бирже

В минувший понедельник, 15 июля, в полицию заявлением о хищении более 1,7 млн рублей обратилась 76-летняя пенсионерка. Омичка рассказала, что в интернете наткнулась на рекламу, обещающую доход от инвестиций. Она оставила свои данные на сайте биржи, а вскоре с ней связался неизвестный, который представился аналитиком инвестиционной компании. Пожилая женщина по указанию звонившего установила на телефон мобильное приложение и перевела все сбережения на счет для инвестирования. Когда спустя время она не смогла вывести вложенные средств, тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.