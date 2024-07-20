Подпольное медресе, в котором мучали детей, стало третьим таким заведением в Башкирии

В Уфе заключили под стражу организаторов подпольного медресе, в котором издевались над 16 детьми, обучая религиозным знаниям. Теперь двум гражданам Таджикистана 19 и 30 лет, обвиняемых в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, предстоит провести в СИЗО минимум два месяца.
В Башкирии это не первый случай, когда дети становятся жертвами псевдоучителей ислама.
Напомним, подпольную религиозную школу накрыли правоохранители на минувшей неделе. Один из воспитанников — 14-летний подросток, сумел сбежать из плена и рассказал о мучениях. В тот же день организаторов задержали. Выяснилось, что в самозваном медресе, которое переезжало с одной съемной квартиры на другую, несколько лет держали в заточении 16 детей от четырех до 16 лет. К ним применялись жестокие методы воспитания: клеймили раскаленным железом, ломали пальцы и избивали резиновыми палками. Двое из маленьких узников были детьми одного из садистов.
Остальные воспитанники — отпрыски нелегальных мигрантов, которые находились на территории России. За учебу родители платили деньги и даже не догадывались о происходящем. Детям запрещали жаловаться и что-либо рассказывать взрослым о своем «обучении».
Кроме того, оказалось, что арестованные таджики учились в Российском исламском университете ЦДУМ. Спустя несколько лет их отчислили за неуспеваемость и скандалы с преподавателями.
Детей, которые пережили многолетние издевательства поместили в социальные учреждения. Пятерым из них потребовалась помощь медиков и их госпитализировали в больницу. Девочке сделали операцию на нос.
Под опеку в больнице детей взяли сотрудники благотворительного фонда «Наши дети». Они рассказали, что девочка первые дни много спала, а когда просыпалась, плакала. С игрушками она совсем не играла. Спустя два дня после нахождения с няней девочка «оттаяла». Она начала улыбаться, играть с другими детьми, у нее появился аппетит. Но пока девочка остается в больнице. Четверых мальчиков выписали. До приезда родителей они будут жить в социальном учреждении.
Интересно, что в Башкирии это не первый случай создания подпольных религиозных школ, где детей якобы обучают основам ислама, а на самом деле подвергают пыткам и истязаниям. Так, в феврале прошлого года в больницу доставили избитого 12-летнего мальчика, который пояснил, что телесные повреждения получил в мечети «Мадина», что располагается на улице Фронтовых бригад в уфимском микрорайоне Инорс. После разбирательств выяснилось, что в соседнем помещении с мечетью уроженцы Таджикистана открыли медресе, где также держали взаперти детей и обучали их религии, применяя насилие. Формально мечеть к подпольной школе не имела отношения, но странно, что религиозные деятели не знали, что на самом деле происходит в соседних комнатах. Сегодня организаторы незаконной школы в Инорсе находятся в местах отдаленных, а их преступное дело живет.
Еще одно такое псевдомедресе разоблачили в селе Казарма Кушнаренковского района Башкирии 18 июля этого года. Семейная пара из Таджикистана сняла двухкомнатный дом, в котором удерживала 10 ребят от шести до 15 лет. В одной комнате жила семья со своими детьми, а в другом небольшом помещении ютились ученики подпольной исламской школы. Трое из них были гражданами Узбекистана, трое — Таджикистана, а четверо — россияне. Их родители проживали не только в Уфе, но и в Москве, Оренбурге и в Волгограде. Сегодня родственники уже приехали, чтобы забрать своих отпрысков, которых добровольно отдали в плен и ежемесячно вносили плату за их «обучение».