Подпольное медресе, в котором мучали детей, стало третьим таким заведением в Башкирии

Интересно, что в Башкирии это не первый случай создания подпольных религиозных школ, где детей якобы обучают основам ислама, а на самом деле подвергают пыткам и истязаниям. Так, в феврале прошлого года в больницу доставили избитого 12-летнего мальчика, который пояснил, что телесные повреждения получил в мечети «Мадина», что располагается на улице Фронтовых бригад в уфимском микрорайоне Инорс. После разбирательств выяснилось, что в соседнем помещении с мечетью уроженцы Таджикистана открыли медресе, где также держали взаперти детей и обучали их религии, применяя насилие. Формально мечеть к подпольной школе не имела отношения, но странно, что религиозные деятели не знали, что на самом деле происходит в соседних комнатах. Сегодня организаторы незаконной школы в Инорсе находятся в местах отдаленных, а их преступное дело живет.