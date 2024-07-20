На дорогах Челябинской области травмированы двое детей

Госавтоинспекция региона призывает водителей обращать пристальное внимание на безопасность детей на дорогах в связи с ростом детского травматизма. 18 июля в Аргаяшском районе в деревне Метелево на девятилетнюю девочку наехал водитель автомобиля Toyota Auris. Выяснилось, что она перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспорта перед близко движущимся автомобилем. После ДТП ребенка госпитализировали.
В Чебаркульском районе, на 26 километре автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск», получил травмы юный пешеход 2015 года рождения. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспорта. На мальчика совершил наезд водитель Datsun ON-DO. Пострадавший находится в больнице.
В ведомстве также обратились к родителям с просьбой напоминать детям правила дорожного движения и использовать световозвращающие элементы на их одежде в темное время суток.