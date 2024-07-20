На дорогах Челябинской области травмированы двое детей

Госавтоинспекция региона призывает водителей обращать пристальное внимание на безопасность детей на дорогах в связи с ростом детского травматизма. 18 июля в Аргаяшском районе в деревне Метелево на девятилетнюю девочку наехал водитель автомобиля Toyota Auris. Выяснилось, что она перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспорта перед близко движущимся автомобилем. После ДТП ребенка госпитализировали.