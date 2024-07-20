В Ростовской области в ночь на 20 июля сбили 26 БПЛА

Об этом сообщил в своем телеграм-канал глава региона Василий Голубев. На Ростовскую область в ночь на 20 июля была совершенная массовая атака БПЛА. Российские военные сбили 26 дронов. Никто не пострадал, на место падения БПЛА выехали аварийные службы. Массовая атака дронов на Ростовскую область также была произведена 16 июля. Тогда донской регион атаковали 13 БПЛА.