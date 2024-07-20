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В Ростовской области под колесами КамАЗа погибли четыре человека

Полицейские выясняют все обстоятельства и подробности смертельного ДТП.

Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на 3-м километре автодороги «обход города Волгодонска» автомобиль LADA Largus столкнулся с грузовиком.

«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля LADA Largus и три его пассажира», — сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Предварительная версия: молодой 26-летний водитель не справился с управлением автомашины и врезался в движущийся по встречной полосе КамАЗ с прицепом.

Авария произошла поздно ночью — в 23.45, 19 июля. На опубликованных госавтоинспекцией видеокадрах видно, как грузовик почти полностью смял легковой автомобиль. Фрагменты автомашины разбросало по всей проезжей части. Водитель КамАЗа не пострадал.

Полицейские выясняют все обстоятельства и подробности произошедшего.