В Ростовской области под колесами КамАЗа погибли четыре человека

В Ростовской области на 3-м километре автодороги «обход города Волгодонска» автомобиль LADA Largus столкнулся с грузовиком.
«В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля LADA Largus и три его пассажира», — сообщает УГИБДД по Ростовской области.
Предварительная версия: молодой 26-летний водитель не справился с управлением автомашины и врезался в движущийся по встречной полосе КамАЗ с прицепом.
Авария произошла поздно ночью — в 23.45, 19 июля. На опубликованных госавтоинспекцией видеокадрах видно, как грузовик почти полностью смял легковой автомобиль. Фрагменты автомашины разбросало по всей проезжей части. Водитель КамАЗа не пострадал.
Полицейские выясняют все обстоятельства и подробности произошедшего.