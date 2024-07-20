В двух селах Хабаровского края ввели режим ЧС после ливня

В пятницу режим чрезвычайной ситуации ввели в Бикине, где прошедший ливень затопил соцобъекты и 15 придомовых участков. Сильный дождь принес в район 144 миллиметра осадков при месячной норме 120 миллиметров. В результате поднялась вода в ручье Быстрый. Подтоплены канализационно-насосная станция, подвал школы, территория многоквартирного дома, частные дома и приусадебные участки. По этой же причине в городе в течение нескольких часов отсутствовало централизованное водоснабжение.