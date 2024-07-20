В ДТП под Березниками погиб человек

— В 19.30 по автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье в направлении Березников двигался автомобиль Opel Astra под управлением 34-летнего мужчины, — рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — На 7-м километре трассы водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mazda. После чего Opel съехал с дороги.