Смертельное ДТП: мотоциклист сбил на пешеходном переходе подростка

В пятницу 19 июля около 23:10 на 85 километре автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница России 28-летний житель Березовского района передвигался на мотоцикле Honda.
Во время движения он обогнал две машины, а после, не сумев отследить ситуацию на дороге, сбил 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате и мотоциклист, и несовершеннолетний пешеход погибли.
В ведомстве напоминают, что на загородных трассах водителям нужно строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока, а также прогнозировать дорожную ситуацию.
«Находиться на улице в ночное время несовершеннолетним до 16 лет можно только в сопровождении взрослых», — подчеркнули в профильном ведомстве.