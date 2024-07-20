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Смертельное ДТП: мотоциклист сбил на пешеходном переходе подростка

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Мотоциклист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнего мальчика, в результате ДТП подросток и водитель мотоцикла погибли, сообщили в официальном Telegram-канале МВД республики.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

В пятницу 19 июля около 23:10 на 85 километре автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница России 28-летний житель Березовского района передвигался на мотоцикле Honda.

Во время движения он обогнал две машины, а после, не сумев отследить ситуацию на дороге, сбил 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате и мотоциклист, и несовершеннолетний пешеход погибли.

В ведомстве напоминают, что на загородных трассах водителям нужно строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока, а также прогнозировать дорожную ситуацию.

«Находиться на улице в ночное время несовершеннолетним до 16 лет можно только в сопровождении взрослых», — подчеркнули в профильном ведомстве.