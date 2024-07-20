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В Башкирии из-за холодильника сгорел дом многодетной семьи

В семье был пожарный извещатель, но в нем не было батарейки.

В Башкирии из-за холодильника сгорел дом многодетной семьи, сообщают в МЧС по РБ.

Ночной пожар произошел в Белорецке в частном бревенчатом доме. Хозяйка дома проснулась от яркого света и треска. За холодильником уже бушевало пламя. Мать разбудила четырех детей и выбежала с ними на улицу. Соседи вызвали пожарных.

В итоге, пожар охватил 47 квадратных метров дома с бревенчатым пристроем. Возгорание тушили 6 специалистов и 2 единицы техники. Никто не пострадал.

В семье был пожарный извещатель, но в нем не было батарейки. Как отмечают в ведомстве, если бы извещатель работал, семья смогла бы сохранить и дом, и имущество.

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