В Башкирии из-за холодильника сгорел дом многодетной семьи, сообщают в МЧС по РБ.
Ночной пожар произошел в Белорецке в частном бревенчатом доме. Хозяйка дома проснулась от яркого света и треска. За холодильником уже бушевало пламя. Мать разбудила четырех детей и выбежала с ними на улицу. Соседи вызвали пожарных.
В итоге, пожар охватил 47 квадратных метров дома с бревенчатым пристроем. Возгорание тушили 6 специалистов и 2 единицы техники. Никто не пострадал.
В семье был пожарный извещатель, но в нем не было батарейки. Как отмечают в ведомстве, если бы извещатель работал, семья смогла бы сохранить и дом, и имущество.