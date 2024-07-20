Водитель большегруза погиб при ДТП в Тулуне

В Тулуне, на 1479 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошло ДТП, в результате которого погиб водитель большегруза. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
— Инцидент произошел 19 июля около пяти часов вечера. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля «Iveco Eurocargo» совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Sitrak», которым управлял 25-летний водитель, — говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель «Iveco» погиб на месте. Второй автомобилист не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все причины и условия произошедшего.