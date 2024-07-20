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Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Об этом сказано в постановлении суда о продлении ареста бывшему замминистра, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий», — сказано в документе.

Там также отмечается, что суд учел эти доводы, однако не счел их безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста. В то же время, по мнению суда, находясь на свободе Иванов и его подельник получат реальную возможность скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим суд решил продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.

Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер. По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня нынешнего года стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.