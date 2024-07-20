Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Там также отмечается, что суд учел эти доводы, однако не счел их безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста. В то же время, по мнению суда, находясь на свободе Иванов и его подельник получат реальную возможность скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим суд решил продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.