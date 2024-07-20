Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий», — сказано в документе.
Там также отмечается, что суд учел эти доводы, однако не счел их безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста. В то же время, по мнению суда, находясь на свободе Иванов и его подельник получат реальную возможность скрыться от следствия и суда, а также иным образом воспрепятствовать расследованию дела. В связи с этим суд решил продлить срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня нынешнего года стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.