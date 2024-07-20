Брестчанин умер, подавившись капустным листом во время ужина

По информации ведомства, в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружили 60-летнего хозяина без признаков жизни.
Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Не первый случай
Подобный случай произошел в начале июля в Могилеве, где от асфиксии умер мужчина, который во время ужина на даче подавился куском шашлыка.
Несмотря на то, что родственникам могилевчанина удалось вытащить застрявший кусок мяса, из-за кислородного голодания у него произошла гибель мозга, а также остановилось сердце.
Экспертиза показала, что мужчина глотал большие куски мяса, практически не пережевывая.
Жевать тщательно
Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо тщательно пережевывать твердую пищу, предварительно порезав ее на кусочки помельче.
Если же ЧП все же случилось, поможет прием Геймлиха: нужно стать позади пострадавшего, обхватить его живот под ребрами руками, сжать одну руку в кулак и надавливать на нее толкающими движениями.
Этот прием следует повторять до полного освобождения дыхательных путей.