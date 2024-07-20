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На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в трех регионах

В трех областях Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в Telegram.

Источник: AP 2023

По информации источника, взрывы произошли ночью в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Несколько районов оказались обесточены. Аварийные работы продолжаются, отметили в компании. Известно, что в Сумской области пострадал энергообъект в городе Конотопе.

Ранее Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине грант в размере 100 миллионов евро на защиту энергосистемы. Кроме того, немецкая компания займется модернизацией высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и обеспечит ремонт и закупку оборудования на них, а также защиту объектов «Укрэнерго».