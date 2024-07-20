На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в трех регионах

Ранее Евросоюз (ЕС) пообещал выделить Украине грант в размере 100 миллионов евро на защиту энергосистемы. Кроме того, немецкая компания займется модернизацией высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и обеспечит ремонт и закупку оборудования на них, а также защиту объектов «Укрэнерго».