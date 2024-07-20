Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших на карагандинском ферросплавном заводе

«20 июля в Многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж, Макажанова доставлено восемь работников промышленного предприятия с ожоговыми травмами, полученными на производстве. Шестеро пострадавших госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии, двое — в отделение комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих — как тяжёлое, одного пациента — средней степени тяжести».