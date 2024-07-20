Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших на карагандинском ферросплавном заводе

«20 июля в Многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж, Макажанова доставлено восемь работников промышленного предприятия с ожоговыми травмами, полученными на производстве. Шестеро пострадавших госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии, двое — в отделение комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих — как тяжёлое, одного пациента — средней степени тяжести».
В департаменте полиции области заявили, что по факту происшествия на производстве, начато досудебное расследование.
«Уголовное дело заведено по статье 156 часть 2 УК РК “Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”. Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются».