Вспыхнувшие трамвайные шпалы потушили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону вечером 19 июля потушили вспыхнувшие трамвайные шпалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— По уточненным данным, в районе Степана Разина, 1 горели трамвайные шпалы. Вызов поступил в 16:44, в 16:56 пламя было локализовано, в 17:15 сбили открытый огонь, а в 17:32 все полностью потушили, — говорится в комментарии ведомства.
Напомним, до этого сообщалось, что по указанному адресу на площади в 100 кв. метров полыхал мусор. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.
Также вчера в донской столице провели эвакуацию напротив штаба ЮВО.