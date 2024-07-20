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Вспыхнувшие трамвайные шпалы потушили в Ростове-на-Дону

В Ростове на площади в 100 кв. метров потушили трамвайные шпалы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вечером 19 июля потушили вспыхнувшие трамвайные шпалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— По уточненным данным, в районе Степана Разина, 1 горели трамвайные шпалы. Вызов поступил в 16:44, в 16:56 пламя было локализовано, в 17:15 сбили открытый огонь, а в 17:32 все полностью потушили, — говорится в комментарии ведомства.

Напомним, до этого сообщалось, что по указанному адресу на площади в 100 кв. метров полыхал мусор. На месте от МЧС работали 12 человек, использовалось три автоцистерны.

Также вчера в донской столице провели эвакуацию напротив штаба ЮВО.

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