Вспыхнувшие трамвайные шпалы потушили в Ростове-на-Дону

— По уточненным данным, в районе Степана Разина, 1 горели трамвайные шпалы. Вызов поступил в 16:44, в 16:56 пламя было локализовано, в 17:15 сбили открытый огонь, а в 17:32 все полностью потушили, — говорится в комментарии ведомства.