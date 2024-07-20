Пока дядя и тетя спали после возлияний в палатке: в Красноярском крае в реке Тубе утонула годовалая девочка

Взрослые отдыхали на всю катушку, запивая веселье немалым количеством спиртного. Ночью они легли спать в одной комнате палатки, племянницу уложили в другой. А утром проснулись, спохватились — ребенка нет. Кинулись искать и обнаружили ее тело в 10 метрах от берега.