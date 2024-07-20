Пока дядя и тетя спали после возлияний в палатке: в Красноярском крае в реке Тубе утонула годовалая девочка

Чудовищная по своей бессмысленности трагедия: годовалая девчушка утонула в глубокой реке. Как это происходило, в какую минуту — никто не увидел. Это случилось на юге Красноярского края, недалеко от поселка Курагино (административного центра одноименного района).
Река Туба, недалеко от автомобильного моста «Корона Тубы». Накануне, 19 июля, на каменистой косе компания разбила палаточный лагерь для отдыха. Среди отдыхающих были супруги с двумя своими детьми и годовалой племянницей (сразу возникает вопрос, где же родители самой крохи?).
Взрослые отдыхали на всю катушку, запивая веселье немалым количеством спиртного. Ночью они легли спать в одной комнате палатки, племянницу уложили в другой. А утром проснулись, спохватились — ребенка нет. Кинулись искать и обнаружили ее тело в 10 метрах от берега.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».