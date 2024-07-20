В Воронежской области в аварии с 5 машинами один человек погиб, девять ранены

Массовая авария случилась в Павловском районе в 00.10 в субботу, 20 июля. На 687 километре трассы «Дон» 33-летний воронежец, руливший «КамАЗом», буксирующим на сцепке другой «КамАЗ», выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Шкоду-Октавия», которой управлял 42-летний житель Московской области и «ГАЗель». А буксируемый «КамАЗ» ударил микроавтобус «Рено», за рулем которого был 30-летний мужчина.
Последствия аварии были ужасными. Шофер «ГАЗели», 52-летний житель Курска, погиб на месте. Водители «КамАЗа», «Шкоды» и «Рено» и пассажиры легковых автомобилей: 12, 16 и 18-летний жители Московской области, 19-летняя девушка, а также 49 и 63-летняя женщины из Подмосковья получили травмы. Их отвезли в больницу.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет.
При этом 19 июля на совещании комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения губернатор Александр Гусев как раз обращал внимание на большое число ДТП с погибшими именно при выезде на встречную полосу. 20 и 21 июля воронежские полицейские проводят рейды, где уделяют особое внимание как раз этому нарушению правил.