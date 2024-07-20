В Воронежской области в аварии с 5 машинами один человек погиб, девять ранены

Массовая авария случилась в Павловском районе в 00.10 в субботу, 20 июля. На 687 километре трассы «Дон» 33-летний воронежец, руливший «КамАЗом», буксирующим на сцепке другой «КамАЗ», выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Шкоду-Октавия», которой управлял 42-летний житель Московской области и «ГАЗель». А буксируемый «КамАЗ» ударил микроавтобус «Рено», за рулем которого был 30-летний мужчина.