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ЧП на заводе ферросплавов в Караганде: заведено уголовное дело

В субботу на одном из заводов Караганды случилось ЧП, в котором пострадали 8 человек. О произошедшем высказались представители полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на правоохранителей.

Источник: Getty Images

«По факту произошедшего на ферросплавном заводе в Караганде заведено уголовное дело по ст. 156 ч. 2 УК РК “Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее в субботу стало известно, что на карагандинском ферросплавном заводе произошла нештатная ситуация: произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия, получив травмы различной степени.