В Бангладеш полиция применила боевые патроны по демонстрантам

«Полиция Бангладеш открыла огонь боевыми патронами по демонстрантам в столице страны Дакке в субботу», — говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, один человек пострадал.
Ранее агентство со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Бангладеш Наимуля Ислама Хана передавало, что комендантский час введен в Бангладеш на фоне протестов, задействована армия для поддержания правопорядка.
Протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились на этой неделе после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия «Авами Лига» возглавила движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.