Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.