Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до 17 сентября 16-летнего самарца — одного из фигурантов дела о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева в Самаре, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановил… ходатайство следователя удовлетворить, избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, до 17.09 включительно», — сказала судья.

В субботу Самарский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании одному из обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу. Им стал 16-летний житель Самары.

Во время судебного заседания следователь СК заявил, что подросток не признал вину в инкриминируемом преступлении. Обвиняемый сообщил следствию, что у него не было умысла убивать Матвеева.

По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель — перелом ключицы.