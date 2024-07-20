Суд арестовал подростка по делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре

«Постановил… ходатайство следователя удовлетворить, избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, до 17.09 включительно», — сказала судья.
В субботу Самарский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании одному из обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу. Им стал 16-летний житель Самары.
Во время судебного заседания следователь СК заявил, что подросток не признал вину в инкриминируемом преступлении. Обвиняемый сообщил следствию, что у него не было умысла убивать Матвеева.
По данным следствия, в четверг, 18 июля вечером двое уроженцев республик Узбекистан и Таджикистан, а также 16-летний самарец, находясь на улице в Промышленном районе города Самары, вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Когда депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия, обвиняемые напали на них, причинив телесные повреждения. Мужчинам и подростку было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате конфликта получил рассечение кожи головы, а его водитель — перелом ключицы.