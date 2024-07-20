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Установлена личность киллера, расстрелявшего средь бела дня гражданина Турции на террасе в Кишиневе: В тот же день убийца уехал на маршрутке в Яссы, а дальше — в Италию

Киллеру помогали в совершении убийства на территории Молдовы другие лица, а также была предложена взятка за вывоз его из страны.

Источник: Комсомольская правда

Киллер, ликвидировавший в Кишиневе лидера преступной группировки «Tottenham Turks», предположительно Bertash Hasan Kismet.

Согласно источникам pulsmedia, киллером является гражданин Северного Кипра турецкого происхождения, но родившийся в Лондоне. Речь идет о 45-летнем Bertash Hasan Kismet.

После совершения заказного убийства с помощью пистолета Beretta 92 в тот же день он покинул территорию Молдовы через таможенный пост Sculeni, а из Румынии направился в Италию.

Мотивом преступления могло быть то, что Иззет Эрен должен был быть экстрадирован в Англию, чего боялись члены группировки «Tottenham Turks» с севера Лондона, к которой он принадлежал, и поэтому заказали его убийство в Кишинёве.

Ему помогали в совершении убийства на территории Молдовы другие лица, а также была предложена взятка за вывоз его из страны. В день убийства он покинул территорию Молдовы через КПП Скуляны на маршрутке, а позже из Ясс улетел в Италию.

В настоящее время двое подозреваемых, соучастников преступления задержаны, и согласно информации, их участие в преступной деятельности по крайней мере в качестве соучастников подтверждается.

Напомним, что 10 июля 41-летний гражданин Турции был застрелен неизвестным в момент, когда он находился на одной из столичных террас.