Установлена личность киллера, расстрелявшего средь бела дня гражданина Турции на террасе в Кишиневе: В тот же день убийца уехал на маршрутке в Яссы, а дальше — в Италию

Киллер, ликвидировавший в Кишиневе лидера преступной группировки «Tottenham Turks», предположительно Bertash Hasan Kismet.
Согласно источникам pulsmedia, киллером является гражданин Северного Кипра турецкого происхождения, но родившийся в Лондоне. Речь идет о 45-летнем Bertash Hasan Kismet.
После совершения заказного убийства с помощью пистолета Beretta 92 в тот же день он покинул территорию Молдовы через таможенный пост Sculeni, а из Румынии направился в Италию.
Мотивом преступления могло быть то, что Иззет Эрен должен был быть экстрадирован в Англию, чего боялись члены группировки «Tottenham Turks» с севера Лондона, к которой он принадлежал, и поэтому заказали его убийство в Кишинёве.
Ему помогали в совершении убийства на территории Молдовы другие лица, а также была предложена взятка за вывоз его из страны. В день убийства он покинул территорию Молдовы через КПП Скуляны на маршрутке, а позже из Ясс улетел в Италию.
В настоящее время двое подозреваемых, соучастников преступления задержаны, и согласно информации, их участие в преступной деятельности по крайней мере в качестве соучастников подтверждается.
Напомним, что 10 июля 41-летний гражданин Турции был застрелен неизвестным в момент, когда он находился на одной из столичных террас.