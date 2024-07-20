ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении

По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.