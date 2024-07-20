ВСУ отказались от пилотируемой авиации на Купянском направлении

«Они в основном перестали здесь уже летать. Самолетов и вертолетов у них не хватает. Вооруженные силы Украины не применяют сейчас в основном на данном участке фронта самолеты, вертолеты. Из-за плотности ПВО нерациональный расход будет», — сказал он.
По словам командира, еще полгода назад ВСУ широко применяли пилотируемую авиацию.
«Летали, но безуспешно <…> У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», — пояснил Паук.
По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла удары по четырем механизированным, танковой, двум пехотным бригадам ВСУ и трем бригадам теробороны, а также отразила шесть контратак. Украинская армия потеряла в этих боях почти четыре тысячи солдат убитыми и ранеными, танк, восемь боевых бронемашин (из них три американских БТР М113), 46 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии.