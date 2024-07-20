На границе Молдовы в 300 метрах от Украины обнаружили труп уклониста: «В него не стреляли, он умер сам» — странный комментарий Пограничной полиции

Страшную находку обнаружили недалеко от КПП «Клокушна — Сокиряны» — труп гражданина Украины. Очевидно, украинец бежал от войны, от мобилизации. И он уже, как сообщили в сети, успел пересечь границу, но украинские пограничники заметили его и, вероятно, застрелили.
Пограничная полиция прокомментировала страшную находку на территории Молдовы.
"Было установлено, что на пшеничном поле примерно в 300 метрах от украинской границы было обнаружено тело мужчины, которое гнило из-за высокой температуры.
По информации, предоставленной Окницким отделом полиции, погибший оказался 27-летним гражданином Украины. По результатам предварительного расследования, у погибшего не было признаков насильственной смерти или следов огнестрельного ранения, о которых ходили слухи в некоторых СМИ.
Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении пограничников.
Ну, уже шаг вперед, что Молдова подтвердила сам факт страшной находки. А то на помойке андриевских умудрились «катать» версию, что самого факта ЧП не было и что все это придумано.
Получается, украинец перебежал на сторону Молдовы, вдохнул воздух свободы и… скончался?
Такая себе версия — ждем результатов экспертизы.