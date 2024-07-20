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Челябинец погиб на пожаре в многоквартирном доме

Мужчину пытались спасти.

Сегодня, 20 июля, в Челябинске загорелась квартира на четвертом этаже дома № 61 по Комсомольскому проспекту. Прибывшие пожарные спустили из окна по автолестнице мужчину с серьезными ожогами. Его передали медикам, но спасти человека не удалось, сообщает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, в квартире горели вещи на площади три квадратных метра. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 жильцов, все взрослые.

«Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — уточнили в МЧС.

пожары