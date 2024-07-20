Челябинец погиб на пожаре в многоквартирном доме

Сегодня, 20 июля, в Челябинске загорелась квартира на четвертом этаже дома № 61 по Комсомольскому проспекту. Прибывшие пожарные спустили из окна по автолестнице мужчину с серьезными ожогами. Его передали медикам, но спасти человека не удалось, сообщает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.