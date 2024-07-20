СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника

«Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы», — говорится в публикации.
Несмотря на то что министерство не назвало имя приговоренного, агентство указывает, что это Рико Кригер, обвиняемый в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
* Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».