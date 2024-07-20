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СМИ: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Немецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, приговорили к расстрелу в Белоруссии, передает Reuters со ссылкой на МИД Германии.

Источник: РИА "Новости"

«Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы», — говорится в публикации.

Несмотря на то что министерство не назвало имя приговоренного, агентство указывает, что это Рико Кригер, обвиняемый в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.

Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

* Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».