Группировка «Центр» за сутки отразила восемь контратак ВСУ

В Минобороны РФ также сообщили, что противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».