Группировка «Центр» за сутки отразила восемь контратак ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” МВД Украины», — отметили в оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ также сообщили, что противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».