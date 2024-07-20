Мошенники похитили около 4 миллионов рублей у жителя Братска

Через некоторое время с ним связался неизвестный, который представился «инвестором». Следуя по его инструкциям, мужчина, надеясь на увеличение прибыли, перевел на счет мошенников почти 4 миллиона рублей. Большая часть денег состояла из его сбережений, а остальную сумму он оформил в кредит. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».