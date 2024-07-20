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Мошенники похитили около 4 миллионов рублей у жителя Братска

Мужчина, пытаясь заработать, оформил кредит и отдал аферистам свои сбережения.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые похитили у жителя Приангарья около 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

— В отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что месяц назад переехал в город из Магаданской области. В поисках дополнительного заработка нашел заманчивое объявление в интернете. Мужчина подал заявку и перешел по указанной ссылке, — говорится в сообщении.

Через некоторое время с ним связался неизвестный, который представился «инвестором». Следуя по его инструкциям, мужчина, надеясь на увеличение прибыли, перевел на счет мошенников почти 4 миллиона рублей. Большая часть денег состояла из его сбережений, а остальную сумму он оформил в кредит. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».