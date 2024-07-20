ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах», — говорится в сообщении.