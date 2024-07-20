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Подразделения группировки «Север» отразили три атаки ВСУ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили три контратаки украинских штурмовых бригад, противник потерял до 185 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Отражены три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 185 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки “Пластун”», — отмечает МО РФ.