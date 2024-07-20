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Подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак ВСУ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отразили восемь атак, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой народной республики.

По данным ведомства, подразделения группировки отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

«Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”, — сообщили в Минобороны.