Подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Прогресс и Новоселовка Первая Донецкой народной республики.
По данным ведомства, подразделения группировки отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.
«Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”, — сообщили в Минобороны.