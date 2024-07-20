Подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак ВСУ

«Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”, — сообщили в Минобороны.