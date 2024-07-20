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Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 140 боевиков ВСУ, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку «Гиацинт-Б» и 152 мм орудие Д-20, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов», — сообщило в суббота Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 152 мм пушку “Гиацинт-Б” и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.