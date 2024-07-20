В Башкирии двое детей пострадали в аварии с цементовозом

20 июля на цементовоз наехал на два легковых автомобиля, в результате четыре человека пострадали, в том числе две детей. Об этом cообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла днем на 61-м километре автодороги Р-240 «Уфа-Оренбург». Грузовой тягач цементовоз SITRAK столкнулся со стоящими впереди автомобилями LADA Granta и Skoda Yeti.
Сообщается о четырех пострадавших, среди которых восьмилетний ребенок и 17-летний подросток.
Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.