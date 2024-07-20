«Сначала гул, а потом взрыв»: в Омске загорелись семь частных домов на 18-й линии

Сегодня днем на улице 18-й Линии загорелись семь частных домов. Столб дыма был виден за несколько километров.
Столб дыма был виден на другом берегу реки, в СНТ «Содружество». По словам читателя, сперва был слышен сильный гул, а потом произошел взрыв.
Позже появились фото с места пожара.
Как сообщили в МЧС, на улице 18-й Линии горят семь частных домов. Сейчас на месте работают пожарные. Предварительная площадь возгорания — 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
— В 15:43 мин поступило сообщение о пожаре по ул. 18 линия. По предварительной информации, горят 7 домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.
Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».