Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сначала гул, а потом взрыв»: в Омске загорелись семь частных домов на 18-й линии

Омичей напугал странный хлопок и столб дыма, который виден из центра города.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем на улице 18-й Линии загорелись семь частных домов. Столб дыма был виден за несколько километров.

Столб дыма был виден на другом берегу реки, в СНТ «Содружество». По словам читателя, сперва был слышен сильный гул, а потом произошел взрыв.

Позже появились фото с места пожара.

Как сообщили в МЧС, на улице 18-й Линии горят семь частных домов. Сейчас на месте работают пожарные. Предварительная площадь возгорания — 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

— В 15:43 мин поступило сообщение о пожаре по ул. 18 линия. По предварительной информации, горят 7 домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».