На северо-западе Челябинска из-за пожара в квартире погиб мужчина

Всё случилось в девятиэтажном доме на Комсомольском проспекте, 61.
— На площади три квадратных метра горели вещи в квартире на четвёртом этаже. По автолестнице был спасён мужчина. Он получил серьёзные ожоги и передан медикам. Реанимационные мероприятия не дали результата: мужчина скончался.
Самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.
Несколькими днями ранее в одной из квартир многоэтажки в Симе произошёл пожар. Хозяйка жилища успела выйти на улицу, а вот её восьмилетний сын погиб.