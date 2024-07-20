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На северо-западе Челябинска из-за пожара в квартире погиб мужчина

В субботу, 20 июля, на северо-западе Челябинска загорелись вещи в квартире многоэтажного дома. Один из жильцов получил ожоги и скончался на руках у врачей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: Pchela.News

Всё случилось в девятиэтажном доме на Комсомольском проспекте, 61.

— На площади три квадратных метра горели вещи в квартире на четвёртом этаже. По автолестнице был спасён мужчина. Он получил серьёзные ожоги и передан медикам. Реанимационные мероприятия не дали результата: мужчина скончался.

рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Самостоятельно из дома эвакуировались 20 человек. Причину пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.

Несколькими днями ранее в одной из квартир многоэтажки в Симе произошёл пожар. Хозяйка жилища успела выйти на улицу, а вот её восьмилетний сын погиб.

пожары