Трое мужчин утонули на карьере в Улан-Удэ

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18-летний парень из Улан-Удэ дважды за три дня спас тонувших подростков на одном из местных пляжей. Все произошло 15 и 17 июля. Никита Ерофеев проходил учебную практику в качестве дежурного матроса-спасателя и сразу бросился на помощь, как только услышал крики в воде.