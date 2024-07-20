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Трое мужчин утонули на карьере в Улан-Удэ

Мужчины купались в необорудованном для этого месте.
Источник: Комсомольская правда

Страшная трагедия произошла в Улан-Удэ в субботу 20 июля. Трое мужчин утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.

— Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, — говорится в сообщении.

Известно, что мужчины купались в необорудованном для этого месте. На берегу установлен знак «Купание запрещено».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18-летний парень из Улан-Удэ дважды за три дня спас тонувших подростков на одном из местных пляжей. Все произошло 15 и 17 июля. Никита Ерофеев проходил учебную практику в качестве дежурного матроса-спасателя и сразу бросился на помощь, как только услышал крики в воде.