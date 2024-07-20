13-летний мотоциклист пострадал при ДТП в Аларском районе

Нарушитель съехал на попутную дорогу, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный столб. Оказалось, что мотоциклом управлял 13-летний водитель. Он получил травмы и ему требовалась медицинская помощь. С места ДТП его доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.