13-летний мотоциклист пострадал при ДТП в Аларском районе

В Аларском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— Вечером 19 июля во время патрулирования экипаж ДПС заметил мотоцикл «Recer», который передвигался без государственных регистрационных знаков. Полицейские приняли решение остановить транспортное средство для проверки документов. Однако водитель не подчинился требованиям об остановке и попытался скрыться, — говорится в сообщении.
Нарушитель съехал на попутную дорогу, не справился с управлением и допустил наезд на бетонный столб. Оказалось, что мотоциклом управлял 13-летний водитель. Он получил травмы и ему требовалась медицинская помощь. С места ДТП его доставили в больницу. По данному факту проводится проверка.