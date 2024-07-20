Извлекали водолазы: на месте взрыва КНС в Волгограде нашли тело пятого погибшего

20 июля стало известно о завершении поисков погибших сотрудников «Концессий водоснабжения» на месте взрыва на канализационно-насосной станции № 4 в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, после продолжительных поисков удалось извлечь тело пятого рабочего.
В результате хлопка на КНС скончался слесарь-ремонтник пятого разряда Александр Шестопалов. Ранее из-под завалов извлекли тела начальника смены, электрогазосварщика, двух слесарей-ремонтников.
— Работы были осложнены значительными завалами, которые удалось разобрать с помощью тяжелой техники. После этого специалистом водолазной группы удалось спуститься и поднять тело погибшего, — уточнили в пресс-службе «Концессий».
Расходы на погребение возьмет на себя компания. Также руководство «Концессий» оказывает помощь родным и близким погибших. Между тем следственный комитет задержал главного подозреваемого в ЧП — инженера организации Лебедева. Его отправили под домашний арест.
Следователи считают, что за сутки до взрыва на объекте произошла утечка углекислого газа и сероводорода. Один из работников умер до взрыва при осмотре оборудования. Игнорируя опасность, инженер поручил поставить дополнительную вытяжку. 6 июля во время сварочных работ и случился хлопок. Пять человек погибли. Также зафиксированы повреждения прилегающих домов — от взрывной волны в некоторых квартирах выбило стекла.
Сотрудники СК расследуют уголовное дело.