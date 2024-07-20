Извлекали водолазы: на месте взрыва КНС в Волгограде нашли тело пятого погибшего

Следователи считают, что за сутки до взрыва на объекте произошла утечка углекислого газа и сероводорода. Один из работников умер до взрыва при осмотре оборудования. Игнорируя опасность, инженер поручил поставить дополнительную вытяжку. 6 июля во время сварочных работ и случился хлопок. Пять человек погибли. Также зафиксированы повреждения прилегающих домов — от взрывной волны в некоторых квартирах выбило стекла.