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В Ташкенте произошло два пожара за день. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в столице случилось два пожара: в Сергели загорелось производственное предприятие, в Яшнабадском районе — новостройка, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По первому инциденту вызов поступил в 12:27. Пожарно-спасательные бригады прибыли на место через шесть минут и потушили огонь к 13:01. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

О втором пожаре сообщили в 13:33. Пожарно-спасательные расчеты прибыли к горящему зданию на улице Катта Олмос в 13:42, потушили огонь — к 13:57. В пожаре сгорели строительные материалы, человеческих жертв нет. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

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