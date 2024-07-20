В Ташкенте произошло два пожара за день. Видео

По первому инциденту вызов поступил в 12:27. Пожарно-спасательные бригады прибыли на место через шесть минут и потушили огонь к 13:01. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.
О втором пожаре сообщили в 13:33. Пожарно-спасательные расчеты прибыли к горящему зданию на улице Катта Олмос в 13:42, потушили огонь — к 13:57. В пожаре сгорели строительные материалы, человеческих жертв нет. Причина возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.