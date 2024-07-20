Суд арестовал самарского подростка по делу о нападении на депутата

Изначально сообщалось, что Матвеева атаковали трое мигрантов, но позже стало известно, что один из нападавших — несовершеннолетний житель Самары. Мать подростка просила о домашнем аресте, адвокат — о приобщении к делу дипломов и наград, среди которых были благодарности из школы и свидетельство об участии в конкурсе «Русский медвежонок». Суд отправил его под стражу на месяц и 19 дней.