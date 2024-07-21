Ночью в Красноярске два приятеля с оружием напали на двух таксистов

Нападавших было двое, одному 21 год, второму всего 17 лет. Около пяти часов утра они подошли к припаркованному автомобилю такси на улице Белинского. Направили на водителя пистолет и потребовали отдать машину. Но получили достойный отпор. Тогда они повторили попытку со вторым таксистов. На сей раз им это удалось — завладели «Рено» и скрылись.