В Минске водитель такси врезался в столб, уснув за рулем, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 20 июля, в субботу, 44-летний водитель такси, находясь за рулем машины Volkswagen, ехал по улице Жуковского. Около остановки «Быховская», авто выехало за пределы проезжей части и врезалось в осветительную мачту.
«Со слов пассажира автомобиля-такси, водитель уснул за рулем», — сообщили в ведомстве.
Говорится, что водитель такси, а также 23-летний пассажир были доставлены в больницу для обследования.