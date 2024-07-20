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В Минске водитель такси врезался в столб, уснув за рулем

В Минске машина такси врезалась в столб, водитель уснул за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель такси врезался в столб, уснув за рулем, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 20 июля, в субботу, 44-летний водитель такси, находясь за рулем машины Volkswagen, ехал по улице Жуковского. Около остановки «Быховская», авто выехало за пределы проезжей части и врезалось в осветительную мачту.

«Со слов пассажира автомобиля-такси, водитель уснул за рулем», — сообщили в ведомстве.

Говорится, что водитель такси, а также 23-летний пассажир были доставлены в больницу для обследования.